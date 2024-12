Die Stadt Palma de Mallorca warnt vor einer Betrugsmasche, bei der Kriminelle eine gefälschte Facebook-Seite der städtischen Verkehrsgesellschaft EMT nutzen, um ahnungslose Nutzer zu täuschen. Die Seite verspricht unrealistisch günstige Monatstickets für den öffentlichen Nahverkehr.

Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, verbreitet die Fake-Seite mit dem Namen „Abono transporte público Palma" die Falschaussage, der öffentliche Nahverkehr in Palma werde im ersten Halbjahr 2025 kostenlos sein. Tatsächlich endet die Zeit der Gratisfahrten sehr wahrscheinlich am 31. Dezember. Zur Erinnerung: Im Zuge der Corona-Pandemie startete die Madrider Zentralregierung ein umfangreiches Subventionsprogramm, um die hohe Inflation im Zaum zu halten. Dazu zählte unter anderem die kostenlose Nutzung des ÖPNV.

Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, locken die Facebook-Betrüger potenzielle Opfer mit angeblich „intelligenten Fahrscheinen" zum Preis von sechs Euro. Diese würden sage und schreibe sechs Monate gültig sein und zur unbeschränkten Nutzung von Bus und Bahn dienen.

Die Betrugsseite ahmt dabei mehr oder weniger geschickt das Design der offiziellen EMT-Seite nach. Interessierte werden zunächst aufgefordert, persönliche Daten einzugeben. In einem manipulierten digitalen „Gewinnspiel" werden sie dann angehalten, Kreditkarteninformationen zu hinterlassen, um sich für zwei Euro das vermeintlichen Halbjahresticket zu sichern. Von denen soll es angeblich nur eine begrenzte Anzahl von 500 Stück geben.

„Dies ist Betrug", kommentierte die echte EMT einen entsprechenden Beitrag auf der Fake-Seite. Die Stadtverwaltung zeigte die Angelegenheit nach eigenen Angaben bereits bei der Polizei an. Gleichzeitig warf sie Facebook Untätigkeit vor. Tatsächlich war die Betrugsseite am Donnerstagabend (21 Uhr) noch uneingeschränkt online.

Über einen Link auf der Facebook-Seite werden die User auf die vermeintliche Unternehmensseite von EMT verwiesen. Diese trägt allerdings den wenig vertrauenswürdigen Namen www.colakiosk.com. Die Webseite, so haben Recherchen von "Ultima Hora" ergeben, sei über eine amerikanische Firma in Arizona registriert. Um Seriosität vorzutäuschen, nutzen die Betrüger Fotos des für Mobilität verantwortlichen Stadtrats Antoni Deudero.