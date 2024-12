Es ist ein Schauspiel, das nicht oft passiert: In dieser Woche war Mallorca von Barcelona aus mit bloßem Auge sichtbar. Am Donnerstagmorgen ist dabei ein spektakuläres Foto entstanden, das die Insel in der Morgenröte vom Festland aus zeigt. Die Silhouette Mallorcas ist dabei in Rot und Orange getaucht, auch das Tramunata-Gebirge ganz klar zu erkennen, am unteren Rand des Bildes liegt der Hafen der katalanischen Metropole.