Nach einem noch ruhigen Freitag verschlechtern sich die Wetterverhältnisse auf Mallorca rasant. Bereits ab dem Samstagnachmittag gilt inselweit die Warnstufe Orange. Sogar im Flachland werden bis zu 60 Stundenkilometer schnelle Böen aus Nordwest erwartet. Residenten und Touristen sollten Küstenbereiche wegen des aufgepeitschten Meers meiden, um nicht in die Fluten gezogen zu werden.

Im Verlauf des Sturms hält ab Sonntag gewittriger Regen Einzug auf der Insel. Die Temperaturen stürzen von 22 Grad am Samstag auf nur noch 15 Grad am Montag. Nachts geht es von 11 auf lediglich noch acht Grad herunter. Die Schneefallgrenze sinkt auf nur noch 1000 Meter, sodass es in höheren Lagen der Serra de Tramuntana weiß werden könnte.

Wann der Niederschlag aufhört, ist völlig unklar. Im Spätherbst und Winter sind Stürme auf Mallorca keine Seltenheit. Im Januar beruhigt sich das Wetter in der Regel, es halten die sogenannten "calmas de enero" Einzug.

Die Nacht zum Donnerstag war ziemlich kalt auf Mallorca: Besonders stark sank das Quecksilber in Ses Salines, wo lediglich 2,8 Grad gemessen wurden. Mit 3,6 Grad war es in Campos ebenfalls kalt, es folgen das Kloster Lluc mit 4,9 Grad, Manacor und Sineu mit 5,4 Grad, Llucmajor (5,9) und Sa Pobla (6,1).