Der Winter auf Mallorca ist nun ganz offiziell gestartet, denn am Dienstagmorgen ist der erste Schnee der Saison gefallen. Auf dem Puig Major, dem höchsten Berg der Insel, sind am Morgen drei Liter Schnee gefallen und bitterkalte Werte registriert worden. In der Nacht sank das Thermometer auf -1,4 Grad.