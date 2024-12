Ein Tiefdruckgebiet mit örtlich ergiebigem Regen hat in der Nacht zum Donnerstag Mallorca erreicht. Bei Nacht-Temperaturen um 4 Grad wurde die Insel in einer Höhe oberhalb von 1400 Metern mit Schnee eingedeckt. Es galt bis zum Nachmittag die Warnstufe Gelb auch wegen möglicher Gewitter.

Für die kommenden Tage kann man mit deutlich mehr Sonne und nur ganz wenig Regen rechnen. Stürmisch soll es bis auf Weiteres nicht mehr werden. Die Temperaturen bleiben laut dem Wetterdienst Aemet bis mindestens zum Wochenende auf gleichem Niveau.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in den Höhenlagen der Serra de Tramuntana zu schwachem Frost. Besonders kalt war es in Son Torrella, wo die Temperaturen bis auf 0 Grad fielen. Auch in anderen Orten wie der Universität der Balearen (UIB), Lluc, Sineu und Campos wurden Temperaturen von nur 2 Grad gemessen.

Der erste Schneefall des Herbstes ereignete sich bereits am Montag, als auf dem Puig Major die Schneeflocken fielen. Auch am Dienstag setzte der Schneefall erneut ein, diesmal mit intensiveren Schneemengen. Das winterliche Wetter könnte in den kommenden Tagen anhalten, bevor sich die Temperaturen wieder normalisieren.