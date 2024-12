Auf Mallorca gibt es einen Strand, auf dem während des Spanischen Bürgerkrieges (1936-1939) Republik-Anhänger von Gefolgsleuten der Aufständischen um Francisco Franco erschossen wurden. Angesichts dessen beschloss die Insel-Regierung nun, in Sa Coma auf 300 Quadratmetern nach Menschenknochen zu suchen. Bereits in vergangenen Jahren war man an dem Touristenstrand zugange gewesen. Unter dem Areal werden etwa 500 Opfer vermutet.

An einer der Dünenstellen, die abgesucht werden sollen, hatten spielende Kinder im Jahr 1991 einen menschlichen Schädel gefunden. An einem anderen Ort waren Knochenreste nach einer Seegrasentfernung wieder vergraben worden. Kämpfen und Sterben in Sa Coma Bei den Toten handelt es sich um Untergebene des Militärs Alberto Bayo, der im Spätsommer 1936 von Osten her einen Eroberungsversuch gestartet hatte. Die Landung wurde mit Hilfe von italienischen Militärs des Diktators Benito Mussolini zurückgeschlagen. Wer in die Hände der Aufständischen geriet, wurde in der Regel erschossen. Nach dem Putsch im Juli 1936 war Mallorca zunächst kampflos bei den Rebellen verblieben. Allein auf Seiten der republikanischer Einheiten vom Festland kamen Historikern zufolge während der Kämpfe im Osten der Insel rund 1750 Menschen ums Leben. Nach 20 Tagen Krieg zogen die Landungstruppen wieder überraschend ab.