Der Inselrat von Mallorca investiert 11,5 Millionen Euro, um die Landstraße zwischen den Dörfern Santa Margalida und Llubí auf Vordermann zu bringen. Wie am Mittwoch offiziell mitgeteilt wurde, soll due Maßnahme im Jahr 2016 auf einer Länge von neun Kilometern durchgeführt werden.

Vorgesehen ist unter anderem, die Fahrspuren von drei auf 3,5 Meter zu verbreitern. Auch gefährliche Kurven sollen eliminiert werden, um die Zahl der Unfälle zu verringern. Auch zwei Kreisverkehre sollen errichtet werden. Es ist vorgesehen, dadurch gefährliche Kreuzungen zu ersetzen.

Vorreiter des angedachten Straßenausbaus ist Joan Monjo, der Bürgermeister von Santa Margalida. Er war es, der die Idee dem seit 2023 von der konservativen Volkspartei regierten Inselrat nahebrachte. Über den Zustand der Straße haben sich in den vergangenen Jahren viele Anwohner beschwert. Santa Margalida und der Honigort Llubí gelten als sehr ansehnliche Orte auf der Insel.

In der Nähe der beiden Orte befindet sich die ausnehmend beliebte Urlaubergegend an der Playa de Muro und der anschließenden Playa d'Alcúdia. Das Ferienparadies Can Picafort zieht Jahr für Jahr zahllose auch deutsche Urlauber an.