Die Versammlung der Stadtregierung von Palma de Mallorca hat am vergangenen Mittwoch die Ausschreibung zur Renovierung des alten Herrenhauses Can Serra genehmigt. Das Gebäude befindet sich an der Plaza Quadrado in der Altstadt der Balearen-Hauptstadt und soll in eine Kultureinrichtung verwandelt werden. Dafür stellt das Rathaus 10,4 Millionen Euro zur Verfügung. Die Arbeiten sollen im Sommer 2028 abgeschlossen sein.

Can Serra ist ein Zusammenschluss von Bauten aus unterschiedlichen Epochen. Sie sind das Ergebnis einer für das mittelalterliche Mallorca sehr typischen Bauweise. Die Ursprünge des Gebäudes liegen in einer Backstube aus dem 13. Jahrhundert. Das Haupthaus, Can Sunyer, wurde Mitte des 14. Jahrhunderts auf einem anderen kleineren Gebäude errichtet. Im 18. Jahrhundert erweiterte die Familie Serra die Nebengebäude mit den angrenzenden Häusern zu dem, was später als Can Serra bekannt wurde. In den 1990er Jahren wurde es als Kulturgut eingestuft.

Das jetzige Projekt zielt darauf ab, das Gebäude zu sanieren und seine historische, architektonische und künstlerische Bedeutung als Beispiel für gotische Bürgerarchitektur der Insel zu erhalten. Der geplante Eingriff besteht aus mehreren Phasen, in denen die Aspekte der Vergangenheit des Herrenhauses integriert werden. Der Komplex steht im Wesentlichen vor einer Verwandlung in ein Interpretationszentrum über das Familienleben im mittelalterlichen Palma und in ein Museum der dekorativen und industriellen Künste Palmas zwischen dem 13. und 19. Jahrhundert.

In einer ersten Phase der Arbeiten geht es darum, das Gebäude zu stabilisieren und zu festigen, indem die Struktur verstärkt wird. Danach wird mit der Restaurierung von Can Sunyer (dem Haupthaus) und der Backstube begonnen, gefolgt von der Restaurierung des primären Nebengebäudes und schließlich dem Bau eines neuen Stockwerks. Bei dem Projekt müssen die charakteristischen Elemente des Komplexes wie ikonische Fenster, die Kassettendecken und andere Verzierungen, die von seiner mittelalterlichen Vergangenheit zeugen, erhalten bleiben.

Die ikonischen "Coronella"-Fenster von Can Serra zeichnen sich durch Bögen aus, die von Pfeiler getrennt sind.

Bürgermeister Jaime Martínez stellte das Projekt am Mittwoch höchstpersönlich vor. Martínez betonte, dass dies nach Jahren der Vernachlässigung ein "historischer" Moment für diese Ecke der Stadt sei. Der Bürgermeister betonte den Wert, den Can Serra für Palmas Bewerbung als Kulturhauptstadt 2031 haben wird. Die Kosten für die Renovierung werden vollständig aus Mitteln der Übernachtungssteuer finanziert. Die Ausschreibung umfasst sowohl die Ausarbeitung des Projekts als auch die Ausführung der Bauarbeiten.