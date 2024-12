Die Guardia Civil auf Mallorca hat zwei Männer aus Osteuropa festgenommen, die im Verdacht stehen, eine Serie professionell geplanter Diebstähle auf Golfplätzen der Insel begangen zu haben. Die Täter, 35 und 36 Jahre alt, spezialisierten sich auf Wertsachen, die ihre ahnungslosen Opfer unbeaufsichtigt in Golfcarts oder Autos zurückließen.

Die Ermittlungen begannen bereits im Oktober, nachdem auf Golfanlagen im Südwesten und im Norden der Insel eine auffällige Häufung von Diebstählen gemeldet wurde. Die Polizei stellte schnell ein wiederkehrendes Muster fest: Die Kriminellen beobachteten gezielt Golfspieler, um im richtigen Moment zuzuschlagen. Besonders im Fokus standen Brieftaschen, Kreditkarten und Luxusgegenstände.

In einem spektakulären Fall erbeuteten sie eine Uhr im Wert von 20.000 Euro. Die gestohlenen Kreditkarten wurden unmittelbar nach den Taten für Einkäufe verwendet.

Zwei Kriminelle bereits festgenommen

Dank der Auswertung von Überwachungskamera-Aufnahmen und intensiver Ermittlungsarbeit gelang es der Guardia Civil, vier Verdächtige zu identifizieren, die in zwei Gruppen agierten. Zwei von ihnen wurden kürzlich in einem Hotel in El Arenal gefasst. Bei einer Durchsuchung des Hotelzimmers fanden die Beamten belastendes Material.

Die Fahndung nach den beiden noch flüchtigen Komplizen, deren Identität bereits bekannt ist, läuft auf Hochtouren. Die Ermittler sind zuversichtlich, auch sie bald fassen zu können. Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, persönliche Gegenstände auch auf vermeintlich sicheren Anlagen wie Golfplätzen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Die Guardia Civil ruft Urlauber und Einheimische deshalb gleichermaßen zur Wachsamkeit auf.