Im Norden Mallorcas begeht man die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr mit erstaunenwertem Enthusiasmus: In Can Picafort, so geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorhob, verwandelte eine Familie ihr Haus buchstäblich in ein Lichtermeer. Ob der Traum jedes Lampenherstellers inzwischen aus dem Weltalll zu sehen ist, ist bislang nicht bekannt, von irdischen Mitbewohnern dieses Planeten ist es jedenfalls nicht zu übersehen.