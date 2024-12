Auf Mallorca eine bezahlbare Wohnung in guten Zustand zu finden, wird immer schwieriger. Da sich die Wohnungskrise in den vergangenen Monaten deutlich zugespitzt hat, wird sie jetzt auch zum Thema im deutschen Fernsehen. Der Sender Arte zeigt am Donnerstag, 19. Dezember, um 12.10 Uhr eine Dokumentation mit dem Titel "Wohnungskrise auf Mallorca".