Am vergangenen Wochenende haben die Einsatzkräfte auf Mallorca alle Hände voll zu tun gehabt. Gleich zwei Rettungsaktionen im Tramuntana-Gebirge beschäftigten die Feuerwehrleute am Samstag. Zuerst musste eine französische Familie mit drei Kindern im Alter von elf, sieben und fünf Jahren auf dem Puig Roig in Escorca geborgen werden.