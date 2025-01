Ein erfrischender Start ins neue Jahr: Rund fünfzig mutige Teilnehmer haben den Neujahrstag in Palma de Mallorca genutzt, um sich beim traditionellen Sprung ins derzeit etwa 15 Grad kalte Wasser am Strand von Can Pere Antoni der Herausforderung zu stellen. Die Veranstaltung, die seit Jahrzehnten jedes Jahr am 1. Januar stattfindet, erfreut sich großer Beliebtheit – und auch 2025 gab es spannende Neuerungen.

Der „Club der Kälte“, angeführt von Präsident Matías Mut, hat die Aktion in diesem Jahr um eine besondere Herausforderung erweitert. Bevor es ins Meer ging, mussten die Teilnehmer in ein großes Fass steigen, das bis zum Rand mit Eis gefüllt war. Diese neue Mutprobe sorgte nicht nur für zusätzliche Abkühlung, sondern auch für Begeisterung unter den Zuschauern. Tradition trifft auf neue Gesichter Viele der Teilnehmer gehören zu den „Jahresrundschwimmern“, die selbst bei eisigen Temperaturen regelmäßig ins Meer springen. Doch auch diesmal waren wieder einige Neulinge dabei, die das Jahr mit einer besonderen Erfahrung beginnen wollten. Nach dem Bad im Meer wartete eine wohlverdiente Belohnung: Ensaimadas und andere mallorquinische Süßspeisen, liebevoll zubereitet von Ángel Cortés von El Bula, mit tatkräftiger Unterstützung von Toni de la Mata. Strahlender Sonnenschein zum Jahresauftakt Das traumhafte Wetter, mit dem Mallorca diesen 1. Januar begrüßte, lockte nicht nur Badefreudige, sondern auch Spaziergänger und Sportler an den Strand von Can Pere Antoni. Während die einen die kühle Brise genossen, nutzten andere die Gelegenheit, das Spektakel mit Fotos festzuhalten und den ersten Tag des Jahres in entspannter Atmosphäre zu verbringen. Mit guter Laune und strahlendem Sonnenschein war das Neujahrsbaden einmal mehr ein voller Erfolg – eine Tradition, die Palma auch in Zukunft fest in seinem Kalender verankert haben dürfte.