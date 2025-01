Die Notrufzentrale für Mallorca und die Nachbarinseln verzeichnete in der Silvesternacht einen arbeitsreichen, aber vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel. Zwischen 20 Uhr am Silvesterabend und 8 Uhr am Neujahrsmorgen gingen insgesamt 243 Notrufe ein, wie die Behörden gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mitteilten.

Der Großteil der Einsätze konzentrierte sich erwartungsgemäß auf Mallorca, wo die Rettungskräfte innerhalb von zehn Stunden zu 202 Vorfällen ausrücken mussten. Deutlich ruhiger hatten es die Einsatzkräfte auf den Nachbarinseln: Auf Ibiza wurden 28 Notfälle registriert, auf Menorca elf und auf Formentera zwei.

Die Einsätze umfassten nach Behördenangaben überwiegend Schlägereien, Gewaltdelikte und Alkoholvergiftungen sowie einige Verkehrsunfälle und medizinische Notfälle auf offener Straße. Der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerkskörpern hielt die Feuerwehr insbesondere auf Mallorca in Schach. Als schwerwiegendsten Vorfall bezeichneten die Behörden einen kleinen Flächenbrand in der Gemeinde Pollença. Wegen eines nicht vorschriftsmäßigen Einsatzes von Wunderkerzen brannten dort 0,025 Hektar Schilfrohr nieder. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. In der Inselhauptstadt Palma ereignete sich zudem ein spektakulärer Verkehrsunfall an der Kreuzung der Straßen Reyes Católicos/Lluis Martí. Mehrere Fahrzeuge kollidierten aus bisher ungeklärten Gründen. Trotz des hohen Materialschadens wurden keine schweren Verletzungen gemeldet. Nach Aussagen von Augenzeugen soll der Unfallverursacher unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden haben. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.