Auf dem Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca kam es am Donnerstagvormittag zu einer ungewöhnlichen Situation: Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, meldeten zwei Flugzeuge fast zeitgleich medizinische Notfälle an Bord und baten um Landeerlaubnis.

Wie die spanische Flugsicherung mitteilte, erreichte gegen 10 Uhr zunächst ein Notruf aus einer Maschine aus Amsterdam den Tower. Die Crew habe über einen Passagier mit akuten gesundheitlichen Problemen berichtet. Nur wenige Augenblicke später sei eine ähnliche Meldung von einem direkt dahinter fliegenden Flugzeug aus Stockholm eingegangen. Die Fluglotsen, so das Lokalblatt weiter, hätten daraufhin umgehend die Landeanflüge beider Maschinen koordiniert und den Flugplan entsprechend angepasst, um eine schnellstmögliche Versorgung der Notfallpatienten zu gewährleisten. Parallel dazu wurde der medizinische Notdienst am Boden alarmiert. Nach Angaben der spanischen Flugsicherung, die sich über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) zu dem Vorfall äußerte, konnten die betroffenen Passagiere nach der Landung umgehend medizinisch versorgt werden. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Die Fluglotsen dankten in ihrer Mitteilung ausdrücklich den beteiligten Crews für die reibungslose Zusammenarbeit während des Zwischenfalls und wünschten den Patienten eine gute Besserung.