An diesem Wochenende steht auf Mallorca ein Wintereinbruch bevor. Das Insel-Wetter soll regnerisch, stürmisch und wesentlich kälter werden. Zwar gibt es in diesen Tagen erst noch einmal Temperaturen bis 22 Grad und viel Sonnenschein, danach werden die Werte rapide sinken und soll sehr ungemütlich werden. Lesen Sie mit MM die ausführlichen Wetteraussichten für das Wochenende und den Beginn der neuen Woche.

Der Freitag ist fast überall auf der Insel mit blauem Himmel und viel Sonnenschein losgegangen. Nur wenige Wolken werden auftauchen, es bleibt trocken und den ganzen Tag über freundlich. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, gibt es dazu folgende Tageshöchstwerte: 21 Grad in Palma de Mallorca und Campos, 20 Grad in Llucmajor und Alcúdia sowie 18 Grad in Andratx und Sóller. Dazu kommt ein wenig Westwind.

Schon am Samstag wird sich der angekündigte Wetterumschwung bemerkbar machen. Nach morgendlichem Nebel kann der Himmel oft verhangen bleiben, die Sonne wird sich deutlich weniger durchsetzen können. Die Temperaturen bleiben allerdings stabil bei 18 bis 20 Grad. Im Laufe des Nachmittags kommt ein flotter Nordwind dazu, der für die erste Abkühlung sorgen wird. Parallel dazu sind schon die ersten Schauer und Gewitter am Samstagnachmittag vorhersagt. Diese können sich stellenweise bis in die Nacht auf Sonntag ziehen.

Am Sonntag wird es auf Mallorca vor allem spürbar kühler, fast überall auf der Insel werden die Werte im Schnitt um fünf bis sechs Grad fallen. "Am Sonntag wird eine Kaltluftmasse mit starkem Nordwind einströmen, wodurch die Temperaturen drastisch sinken werden", teilt der Wetterdienst bei X mit. Dann gibt es noch folgende Topwerten: 11 Grad in Valldemossa, 12 Grad in Llucmajor und Felanitx sowie 15 Grad in Palma de Mallorca und Alcúdia. Darüber hinaus soll es vor allem am Sonntagmorgen noch regnen, auch die Schneefallgrenze wird sinken und liegt dann bei 700 Metern.

Zeitgleich gelten für Sonntag gleich mehrere Sturmwarnungen auf Mallorca. An Land ist die Wetterwarnstufe Gelb für das Tramuntana-Gebirge, den Norden und Nordosten zwischen Mitternacht und 15 Uhr herausgegeben worden. Laut Aemet kann es Windböen aus Norden und Nordosten mit einer Stärke von bis zu 80 Kilometern pro Stunde geben. Die Warnstufe Orange gilt für die Küstenbereiche der Tramuntana, dem Norden und Nordosten, dort wird eine aufgewühlte See mit bis zu fünf Meter hohen Wellen erwartet.

Der Wintersturm mit seinen Ausläufern soll sich laut der aktuellen Vorhersagen bis in die neue Woche ziehen. Es bleibt weiter kalt und extrem windig, auch Regen kann es am Montagnachmittag erneut geben. Auch die Schneefallgrenze wird von Aemet mit rund 800/900 Meter betitelt – der Niederschlag könnte in höheren Lagen also in Form von Schnee herunterkommen. Außerdem soll es am Montag noch ein wenig kühler werden: 13 Grad sollen es in Calvià und Santanyí werden, 14 Grad sind in Palma de Mallorca und Pollença angekündigt.