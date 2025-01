Für gewöhnlich sind es Feriengäste, die an der Playa de Palma durch Alkoholexzesse und Randale unangenehm auffallen – jetzt jedoch sorgte ein Hotelangestellter für einen Polizeieinsatz. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Mittwoch hervorgeht, verursachte ein 46-jähriger Rezeptionist aus Uruguay in der Nacht zum vergangenen Montag "erheblichen Sachschaden" an seinem Arbeitsplatz.

Wie die Nationalpolizei mitteilte, befand sich der Mitarbeiter ersten Erkenntnissen zufolge stark alkoholisiert im Dienst. Zunächst soll er gemeinsam mit einem weiteren Mann und einem Urlauberpaar zusammen einen über den Durst getrunken haben. Nachdem sich das Paar auf sein Zimmer zurückgezogen hatte, vernahmen etliche Hotelgäste dann laute Geräusche aus der Lobby. Bei ihrer Ankunft, so geht weiter aus der Pressemitteilung der Nationalpolizei hervor, fanden die alarmierten Beamten ein Bild der Verwüstung vor: In der Hotelrezeption sei das Mobiliar zerstört gewesen, zahllose Glasscherben seien auf dem Boden verteilt gewesen. Der mutmaßliche Täter habe sich gegenüber den Ordnungshütern zudem aggressiv verhalten und jegliche Zusammenarbeit mit diesen verweigert. Den Angaben zufolge konnte er sich aufgrund seiner starken Alkoholisierung kaum noch auf den Beinen halten. Die Zerstörungswut des Rezeptionisten machte offenbar auch vor dem Außenbereich nicht halt. An einem geparkten Fahrzeug entdeckten die Beamten eine eingeschlagene Windschutzscheibe, einen demolierten Außenspiegel sowie Beschädigungen an der Motorhaube. Diese soll Zeugenaussagen zufolge durch einen großen Stein verursacht worden sein. Der Uruguayer wurde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung festgenommen, wobei er erheblichen Widerstand geleistet haben soll.