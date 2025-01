Auf der Plaza de España in Palma im Herzen von Palma de Mallorca haben sich am frühen Morgen des 15. Januar beinah filmreife Szenen abgespielt. Denn, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” berichtete, bedrohte gegen 6.30 Uhr ein 20-jähriger Spanier mehrere Polizeibeamte auf dem turbulenten Verkehrsknotenpunkt am Rande der historischen Altstadt. Dabei richtete er einen Revolver auf die Ordnungshüter und sagte: “Ich werde jeden einzelnen von euch erwischen, und jage euch eine Kugel durch den Kopf”.

Kurz hatte eine Polizistin, die auf der Plaza de España in Zivil unterwegs war, beobachtet, dass der genannte junge Mann seltsam und auffällig auf dem Platz umherlief und sich verdächtig einer Frau näherte. Die Beamtin rief die Polizei an, die wenig später mit einer Patrouille an den Ort des Geschehens anrückte. Die Gesetzeshüter machten die verdächtige Person ausfindig und beobachteten, dass sich der vermeintliche Übeltäter mit einem Taxifahrer stritt. Auffällig waren dabei auch die frischen Schnittwunden mi Gesicht des Mannes und die Spuren von getrocknetem Blut. Als die Beamten ihn ansprachen , kam es daraufhin zu den verbalen Attacken durch den Mann. Die Schutzmänner forderten den Südeuropäer dazu auf, seine Papiere auszuhändigen, was er jedoch verweigerte. Weiterhin leistete er Widerstand gegen das Eingreifen der Polizei, konnte aber letztendlich festgenommen werden. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Beamten einen zwei Zoll große Schreckschusspistole mit drei Platzpatronen. Der Mann wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Gesundheitszentrum gebracht, wo er jedoch sein aggressives Verhalten fort, indem er das medizinische Personal bedrohte. Sodann wurde er dem Gericht vorgeführt, und ein Richter ließ ihn auf freien Fuß.