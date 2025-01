Arbeiten an einem einzelnen Wohnhaus an der Cova Rotja in dem bei Deutschen beliebten Ort Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca bringen Anwohner zunehmend auf die Palme. Jetzt wurde der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" die Information zugespielt, dass direkt an einem kleinen weißen Strand eine Konstruktion im Rohbau hochgezogen wird. Es könnte sich um einen Swimmingpool handeln. Im Sommer seien dort Bäume abgeholzt worden.