Der Inselrat von Mallorca hat mit dem Bau eines neuen Fahrstreifens an der Autobahn von Llucmajor begonnen. Die zwei Kilometer lange Strecke zwischen dem Gewerbegebiet Son Oms und dem Flughafen Son Sant Joan soll in zwei Monaten fertiggestellt sein, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Der Ausbau ist Teil eines größeren Verkehrskonzepts für die Zufahrten nach Palma. Besonders zu Stoßzeiten kommt es an der Ausfahrt Son Oms stadteinwärts zu erheblichen Staus, da hier der Verkehr aus s'Arenal, Platja de Palma, s'Aranjassa und Es Pil·larí zusammentrifft. Für die Verbreiterung müssten sowohl der rechte Seitenstreifen als auch der Mittelstreifen der Autobahn umgestaltet werden, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mit Verweis auf Behördenangaben. Bereits seit Ende 2024 gibt es einen vierten Fahrstreifen auf einem 800 Meter langen Abschnitt zwischen der Zufahrt zum Stadtteil Molinar und dem Torrent Gros. Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch die Beschilderung angepasst. Der rechte Fahrstreifen, der zuvor nur für den Verkehr in Richtung Manacor freigegeben war, könne nun auch für die Fahrt nach Andratx genutzt werden, so die Lokalzeitung. Zudem gelte eine neue Vorfahrtsregelung für Verkehrsteilnehmer aus Richtung Molinar. Auch der Tunnel unter dem Kreisverkehr Can Blau verfügt jetzt über drei statt bisher zwei Fahrstreifen, was nach Ansicht des Inselrates den Verkehrsfluss von der Autobahn verbessere. Der leitende Straßenbauingenieur Miguel Ángel Sagrera bestätigte gegenüber der Zeitung die "positive Auswirkungen" der bisherigen Maßnahmen. Die derzeit ausgesetzte Busspur (Bus-VAO) soll nach dem Willen der Inselregierung nach Abschluss der Bauarbeiten gänzlich abgeschafft werden. Weder die regierende Volkspartei PP noch ihr Partner Vox erkennen darin eine entscheidende Verbesserung des Verkehrsflusses. Die Entscheidung darüber liegt jedoch bei der spanischen Straßenverkehrsbehörde DGT, die sich für einen Betrieb zu bestimmten Tageszeiten ausspricht.