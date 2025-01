Das Restaurant "Petit Figueret" im Urlaubsort Ca'n Picafort auf Mallorca serviert den besten Hamburger auf Mallorca. Zumindest kann es sich mit dem Titel Mejor Hamburguesa 2025 schmücken. Den inselweiten Wettbewerb habe der in Spanien bekannte Food-Influencer Iván Villarij ins Leben gerufen, meldete jetzt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Die Jury war voll des Lobs für die saftige Bulette zwischen den Brötchenhälften. Der siegreiche Burger überzeuge durch seine "aufwendige Komposition" – 180 Gramm hochwertiges Rindfleisch, kombiniert mit Cheddar-Käse, einer Sauce aus geräuchertem Speck, Honig und Soja sowie einem knusprigen Topping aus Kartoffelflocken.

Gekrönt werde die Kreation von einer zweiten Sauce, und zwar aus Spiegelei, so die Lokalzeitung mit Verweis auf das Urteil der Jury. Im Finale setzte sich das "Petit Figueret" gegen die edle Burgerbraterei "Papa Lolo" in Palmas Trendviertel Santa Catalina durch.

Das Gewinnerrestaurant, so erklärt das Blatt weiter, habe eine "bemerkenswerte Erfolgsgeschichte" vorzuweisen. Gegründet im Jahr 2010 von der jüngeren Generation der Familie Figueret – daher rühre auch das "Petit" im Namen – reihe sich das Lokal in die gastronomische Tradition der Familie ein, die bereits ein Café und ein Restaurant betreibt. Das Geschäftskonzept sei so simpel wie effektiv: "Wir wollen unseren Gästen genau das bieten, was wir selbst erwarten würden", so die Philosophie der Betreiber.

Der von Villarij organisierte Wettbewerb gilt in der spanischen Gastronomieszene als wichtiger Gradmesser. Die Bewertung erfolgt durch eine Fachjury sowie die User in den sozialen Medien. Für teilnehmende Restaurants bedeutet eine Auszeichnung in der Regel einen erheblichen Prestigegewinn.

Ehe sich so mancher Hungrige jetzt auf den Weg in den abgelegenen Inselosten macht: Das "Petit Figueret" ist aktuell geschlossen und öffnet erst wieder zu Beginn der Hauptsaison wieder.