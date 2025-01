Die USA und Mallorca rücken in dieser Saison deutlich enger zusammen: Wie die US-Fluggesellschaft United Airlines am Donnerstag bekanntgab, sollen die Sitzplatzkapazitäten um mehr als 50 Prozent aufgestockt werden. Gleichzeitig soll die Flugfrequenz zwischen New York-Newark und Palma von bislang drei auf vier Verbindungen pro Woche erhöht werden.

Der Ort und die Inszenierung der Ankündigung waren geschickt gewählt. An der Pressekonferenz auf der derzeit in Madrid stattfindenden Tourismusmesse Fitur nahm neben United-Manager Antonio de Toro auch Inselratspräsident Llorenç Galmés teil. Um der "wachsenden Nachfrage" nach Mallorca-Tickets gerecht zu werden, so de Toro gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", habe man sich für einen Flugzeugwechsel entschieden. Flog man die US-Urlauber in den vergangenen Jahren mit einer Boeing 767-300 über den Atlantik, soll es in diesem Jahr eine modernere und größere Boeing 767-400 sein. Ähnliche Nachrichten Mehr Mallorca-Werbung in den USA: Kommunale Tourismusstiftung hat 2025 Großes mit Palma vor Mehr ähnliche Nachrichten Zudem hat sich US-Airline dazu entschlossen, die gegenwärtig einzige Direktverbindung aus den USA nach Mallorca bis zum 24. Oktober aufrechtzuerhalten. In den Vorjahren fand der letzte Flug der Saison etwa einen Monat früher statt. Die verlängerte United-Saison ist ganz im Sinne von Inselratspräsident Galmés. US-Touristen würden mit ihrer Kaufkraft und Spendierlaune entscheidend dazu beitragen, dass die Sommersaison in den späten Herbst hinein gerettet werden könne. United Airline vollzieht derzeit nach übereinstimmenden Medienangaben eine ambitionierte internationale Expansionsstrategie. Für den bevorstehenden Sommer plant die Fluggesellschaft die Einführung von sechs neuen Zielen und insgesamt neun zusätzlichen Routen über den Atlantik. Mallorca nahm United Airlines vor zwei Jahren in den Flugplan auf. Seit im Juni 2022 die ersten Transatlantikflüge in Palma landeten, sei das Sitzplatzangebot um über 75 Prozent gestiegen, sagte de Toro am Donnerstag.