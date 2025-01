Eine Journalistin aus Mallorca hat in den sozialen Medien eine Suchaktion nach dem rechtmäßigen Besitzer eines vermeintlich wertvollen Schmuckstücks gestartet. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, fand Jessica Aguiló das goldene Collier während eines Spaziergangs nahe der Landstraße nach Valldemossa.

Das Schmuckstück, ist Aguiló überzeugt, habe für seinen Besitzer vor allem sentimentalen Wert. Es sei teilweise aus Gold gefertigt und weise zwei persönliche Gravuren auf. Auf der Oberseite sind zwei miteinander verbundene Eheringe eingelassen.

Die 28-jährige Mallorquinerin, die derzeit in Australien lebt und in zwei Tagen ihren Rückflug antritt, zeigte sich gegenüber der Zeitung entschlossen, den rechtmäßigen Besitzer des Schmuckstücks ausfindig zu machen. „Ich weiß genau, wie sich jemand fühlt, der etwas Wertvolles verloren hat", sagt sie.

Zu viel an Informationen zu dem Collier will Aguiló bewusst nicht preisgeben. Erste vermeintliche Besitzer hätten sich bei ihr bereits gemeldet. Als die Finderin jedoch konkret nach der Gravur und dessen Bedeutung fragte, "stellte sich schnell heraus, dass es sich nicht um den rechtmäßigen Besitzer handelte".

Bei ihre Suchaktion will sich die Wahl-Australierin Aguiló von der Ehrlichkeit ihrer Mitbürger in Down Under inspiriert haben. „Es ist eigenartig, dass uns ehrliches Verhalten mittlerweile überrascht", so Aguiló. „Dabei sollte es eine Selbstverständlichkeit sein." Als Reaktion auf ihre Publikation auf Facebook erhielt sie entsprechendes Lob von Usern.

Wem das Collier tatsächlich gehört und dies vermisst, kann sich mit Aguiló über deren Facebook-Seite in Verbindung setzen.