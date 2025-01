Vom 25. Januar bis zum 2. Februar 2025 wird Mallorca wieder einmal zur Bühne für die besten Radsportler der Welt, wenn die Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista Mallorca für Frauen und Männer in eine neue Saison startet. Diese hochkarätige Veranstaltung verspricht packende Rennen, atemberaubende Landschaften und eine Plattform, auf der die Elite des internationalen Pelotons ihre Stärke beweisen kann.

Die Challenge gilt für Frauen und Männer

Nach der erfolgreichen Premiere der ersten Challenge Ciclista Mallorca für Frauen im letzten Jahr kehren die Top-Fahrerinnen zurück, um an drei Renntagen um die begehrten Trophäen zu kämpfen. Die Etappen führen durch einige der schönsten Regionen der Insel: Von der Trofeo Marratxí (25. Januar) über die Trofeo Palma-Castell de Bellver (26. Januar) bis zur Trofeo Binissalem-Port d’Andratx (27. Januar).

Für die Männer beginnt die Action am 29. Januar, mit fünf Etappen, die den Rhythmus und die Intensität des Wettbewerbs steigern.

Die Herren-Teams starten mit der Trophäe Calvià, die sie durch die malerische westliche Küstenregion führt. Die nächste Etappe, Ses Salines-Colònia de Sant Jordi, bietet spektakuläre Aussichten auf das Mittelmeer und weite Felder. Der Höhepunkt des Rennens ist zweifellos die Serra de Tramuntana Trophy, die am 31. Januar die Teilnehmer durch das UNESCO-Welterbe führt. Die gewundene Route, gespickt mit anspruchsvollen Anstiegen, stellt selbst die besten Fahrer auf eine harte Probe. Das Rennen endet mit der Trophäe Palma, wo die historische Hauptstadt die perfekte Kulisse für ein dramatisches Finale bietet.

Die mallorquinische Rennradfahrerin Mavia Garcia konnte im vergangenen Jahr den dritten Platz in der Gesamtwertung einfahren.

Deutsches Team Red Bull-Bora Hansgrohe

In diesem Jahr steht besonders das deutsche Team Red Bull-Bora Hansgrohe im Mittelpunkt. Mit einer Philosophie, die sowohl auf strategischer Planung als auch auf der Förderung junger Talente basiert, tritt das Team selbstbewusst in die neue Saison ein. Gianni Moscon und Emanuel Buchmann, zwei herausragende Fahrer, führen das Team an. Buchmann, bekannt für seine Kletterfähigkeiten, hat in der Vergangenheit bereits die Serra de Tramuntana Trophy und die Andratx Trophy gewonnen.

Ralph Denk, CEO von Red Bull-Bora Hansgrohe, betont die Bedeutung der Teamphilosophie: „Wir setzen auf eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Profis und aufstrebenden Talenten. Die Challenge de Mallorca ist für uns der perfekte Ort, um diese Philosophie in die Praxis umzusetzen.“ Denk unterstreicht, dass die Förderung junger Talente und die strategische Planung der Schlüssel zum langfristigen Erfolg sind. Die Herausforderung besteht darin, die individuelle Stärke jedes Fahrers zu nutzen und gleichzeitig das Team als Einheit zu stärken.

Neben den etablierten Stars hat Red Bull-Bora Hansgrohe für die kommende Saison vielversprechende Neuzugänge wie den ehemaligen spanischen Meister Alex Aramburu verpflichtet. Aramburu bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch die Fähigkeit, in kritischen Rennmomenten den Unterschied zu machen. Gemeinsam mit Moscon und Buchmann wird er versuchen, das Team an die Spitze des Pelotons zu führen.

Seit seiner Gründung hat das Team beachtliche Erfolge erzielt. Bereits 2012 nahm das Team erstmals an einer Grand Tour, der Vuelta a España, teil. Der große Durchbruch gelang 2017, als der slowakische Sprinter Peter Sagan, einer der prominentesten Fahrer des Teams, das Grüne Trikot bei der Tour de France gewann. In den folgenden Jahren etablierte sich Red Bull-Bora Hansgrohe als feste Größe bei den Grand Tours und den wichtigsten Eintagesrennen der WorldTour.

Noch viele andere hochkarätige Teams sind bei der Challenge vertreten

Neben Red Bull-Bora Hansgrohe sind viele andere hochkarätige Teams bei der Challenge vertreten. Das spanische Movistar-Team, angeführt von Nairo Quintana und dem Sprinter Fernando Gaviria, wird mit einer starken Aufstellung antreten. EF EasyPost setzt auf Fahrer wie Rui Costa und Hugh Carty, während UAE Emirates mit Talenten wie Jonathan Narváez und Antonio Morgado beeindruckt.

Für die Zuschauer verspricht die Challenge de Mallorca ein spannendes Spektakel. Die TV-Sender Eurosport und Teledeporte werden die entscheidenden Rennminuten live übertragen, sodass Fans weltweit die Dramatik und Dynamik dieses einzigartigen Events miterleben können.

Die Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista Mallorca ist mehr als nur ein Rennen – sie ist ein Fest des Radsports, das Fahrer und Fans gleichermaßen begeistert.

Infos zu Terminen

und Programm unter

www.vueltamallorca.com