Über dem malerischen Dorf Bunyola, das nördlich von Palma de Mallorca in den Ausläufern der Serra de Tramuntana liegt, sorgt eine seit mehreren Tagen im Einsatz befindliche Drohne für Besorgnis unter den Bewohnern. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora bewegte sich das Flugobjekt auch über die Privathäuser der Wohnsiedlung Sa Coma, die sich in der Nähe des Krankenhauses Joan March befindet.

Die Drohne flog, so die Angaben, teils in beunruhigender Nähe zu den Grundstücken, was bei den Anwohnern Besorgnis auslöste. Einige Bewohner reagierten schnell und meldeten den Vorfall beim Rathaus, das daraufhin die Lokalpolizei mit einem Streifenwagen entsandte, um der Sache nachzugehen. Die Besorgnis unter den Nachbarn ist verständlich, zumal in jüngster Vergangenheit in Sa Coma mehrere Einbrüche sowie Hausbesetzungen verzeichnet wurden.

Bunyola, ein idyllisches Dorf am Rande der Serra de Tramuntana, ist auch unter deutschen Staatsbürgern bekannt. Die Region ist nicht nur für ihre naturnahe Lage und die historische Schönheit des Ortes bekannt, sondern auch für die malerische Straße, die von hier aus durch ein verwunschenes Tal führt und zum Mini-Weiler Orient führt.

Die Gemeinde Bunyola erstreckt sich über eine Fläche von 84,63 Quadratkilometern und beherbergt derzeit 7.121 Einwohner (Stand 1. Januar 2022). Das ergibt eine Bevölkerungsdichte von rund 84 Personen pro Quadratkilometer. Die Region liegt direkt an der Hauptstraße MA-11, die Palma mit Sóller verbindet, und zeichnet sich durch eine Fülle an Naturschätzen und kulturellen Sehenswürdigkeiten aus.