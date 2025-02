Nach langer Wartezeit, Trockenheit und wenig Niederschlägen auf Mallorca hat es auf den Berggipfeln der Insel endlich wieder kräftig geschneit. Die Schneedecke auf dem Ouig Major ist mit rund fünf Zentimetern die stärkste der vergangenen zwei Jahre, bestätigte der Geograph und Wetterexperte, Albert Darder Rosell, am Samstagmorgen vor Ort, wie die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtete. Auf X, vormals Twitter, kommentierte der Meteorologe: "Der Tag fängt gut an!"

Bereits am Vortag hatte Darder als Leiter der lokalen Wetterstation, den Schneefall angekündigt: „Morgen scheint die beste Gelegenheit zu sein, eine ordentliche Schneedecke in 1200 Metern Höhe zu sehen“, schrieb er in den sozialen Netzwerken. Und er behielt Recht: Am Samstagmorgen lag Schnee bis auf eine Höhe von 1300 Metern. Zum Vergleich: Mallorcas höchster Berg, der Puig Major, ist 1445 Meter hoch.

Der Puig Major samt Radarstation, Mallorcas höchster Berg. FOTO: Pere Casasnovas

„Die letzte vergleichbare Schneemenge gab es im März 2023“, sagte Darder. Zum Zeitpunkt der Messung zeigte das Thermometer minus 1 Grad Celsius. Auch die Staatliche Meteorologische Agentur (AEMET) hatte für Samstag Schneefall in den Bergen Mallorcas sowie im Nordosten der Iberischen Halbinsel vorhergesagt.

Unbeständiges Wetter auf den Balearen

Laut AEMET bleibt das Wetter in den kommenden Stunden unbeständig. Am Samstagvormittag sind auf den Balearen dichte Wolken, Regen und kräftige Schauer zu erwarten. Besonders auf Mallorca und den Pityusen (Ibiza und Formentera) könnten die Niederschläge lokal stark ausfallen und von Gewittern sowie kleinkörnigem Hagel begleitet werden.

Die Schneefallhöhe betrug am Samstagmorgen 1300 Meter. FOTO: Albert Darder Rosell

Schnee auf dem Puig Major und in den Bergen ist wichtig für die Trinkwasserversorgung auf Mallorca. Die weiße Pracht speichert das Wasser und gibt es allmählich an den Untergrund ab. Vor einigen Jahren hatte es auf der Insel noch Winter gegeben, in denen der Schnee den Gebirgszug der Serra de Tramuntana bis zu sechs Woche lang in eine weißgepuderte Winterlandschaft verwandelte. Weitere Fotos vom Schneefall an diesem Samstag, 1. Februar sehen Sie in der Fotogalerie, siehe unten.