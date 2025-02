Das spanische Wetteramt (AEMET) prognostiziert für diesen Samstag auf Mallorca dichte Bewölkung mit Regen und Schauern, die ab dem späten Vormittag örtlich kräftig ausfallen und von Gewittern sowie kleinkörnigem Hagel begleitet werden könnten. Besonders betroffen sind Mallorca und die Schwesterinseln Ibiza und Formentera. Menorca ist weniger betroffen. Zudem besteht die Möglichkeit von Schneefällen in der Serra de Tramuntana, so wie sich bereits am Morgen bestätigt hatten.

Für das gesamte Wochenende erwarten die Meteorologen weiterhin wechselhaftes Wetter mit dichten Wolken und Niederschlägen, die stellenweise von Gewittern und Hagel begleitet werden und lokal kräftig ausfallen können. Zum Abend hin sollen die Wolken auflockern, mit vereinzelten Schauern. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich bei etwa 1300 Metern. Die Temperaturen werden weiter sinken, begleitet von mäßigem Nord- bis Nordostwind, der zeitweise stark auffrischen kann.

Am Samstag wird in den Bergen des nordöstlichen Festlands und auf Mallorca weiterer Schnee erwartet. Die Schneefallgrenze liegt dort zunächst zwischen 1000 und 1200 Metern, könnte aber im Vorpyrenäen-Gebiet auf 600 bis 800 Meter absinken. In den nördlichen Pyrenäen werden erhebliche Schneemengen erwartet.

Wetterentwicklung für Sonntag

Auch am Sonntag soll es in den nordwestlichen Gebirgsregionen schneien, mit beträchtlichen Schneemengen in der Kantabrischen Kordillere, Teilen des nördlichen Hochlands sowie in östlichen Bergregionen der Iberischen Halbinsel. Die Schneefallgrenze wird von anfänglich 1600 – 1400 Metern auf 800 – 1000 Meter absinken. In der Serra de Tramuntana auf Mallorca könnte es ebenfalls zu weiteren Schneefällen kommen, wobei sich die Schneefallgrenze dort zwischen 1000 und 1300 Metern bewegen dürfte.

Ausblick für die kommende Woche

Für die neue Woche werden Temperaturen erwartet, die dem jahreszeitlichen Durchschnitt entsprechen. In großen Teilen des spanischen Festlands wird es nachts und morgens Frost geben. Zudem könnte es im äußersten Südosten Spaniens und auf den Balearen zu überdurchschnittlich hohen Niederschlagsmengen kommen.

Insgesamt geht Aemet davon aus, dass die Niederschläge in weiten Teilen Spaniens unter dem Durchschnitt für diese Jahreszeit liegen werden, insbesondere im Norden und Nordwesten des Landes. Im Südosten und auf den Balearen hingegen könnten aufgrund mediterraner Tiefdruckgebiete und feuchter Windströmungen größere Regenmengen als üblich fallen.