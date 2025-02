Der Schneefall auf Mallorca an diesem Samstagmorgen am 1445 Meter hohen Puig Major weckt Erinnerungen an vergangene Niederschläge der weißen Pracht, die es regelrecht in sich hatten. Damals konnten in einer Nacht riesige Mengen an Schnee die Bergspitzen vollständig überziehen. Vor genau zehn Jahren war es ebenfalls Anfang Februar, als ein deutscher Mallorca-Resident ein ganz besonderes Erlebnis hatte: Christian Roland befand sich damals auf dem zweithöchsten Berg der Insel, dem Puig de Massanella, als ihn der Schneesturm mit voller Wucht traf. MM berichtete damals am 6. Februar 2015:

Augenzeugenbericht vom Februar 2015 Für den deutschen Mallorca-Residenten Christian Roland war es eine unvergessliche Nacht: Er musste eingeschneit am Massanella im Tramuntana-Gebirge stundenlang in einem Zelt ausharren. "Ich wurde von einem Schneesturm getroffen, dessen Intensität ich noch nicht einmal im Hochgebirge erlebt habe." Zu Beginn des Schneefalls: So stand das Zelt von Christian Roland auf dem Massanella-Gipfel. Ähnliche Nachrichten Als deutsche Bergsteiger am Puig Major zu Tode kamen Mehr ähnliche Nachrichten Roland war am Mittwoch auf den 1365 Meter hohen Berg gestiegen, um dort Winterfotos zu schießen. Der 36-Jährige, der sich in der Ausbildung zum Bergführer befindet, besitzt nach eigenen Angaben internationale alpine Erfahrung. Im Gepäck führte er ein sturmerprobtes Hochgebirgszelt mit, wie es am Mount Everest bis in 7900 Meter Höhe verwendet wird. Es ist auch dafür ausgelegt, Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern standzuhalten."Die Böen hatten aber anscheinend deutlich mehr Geschwindigkeit, da mir ein Teil des Zeltgestänges brach. Ich war gezwungen die Nacht mit dem Rücken gepresst gegen die Zeltwand zu sitzen." Ein Foto aus dem Inneren des Zelts: Die Schneewand ist deutlich zu sehen. Fotos: Christian Roland Am Morgen danach machte Roland einen Notabstieg und sah sich gezwungen das Zelt aufzugeben. Es befindet sich daher noch immer auf dem Massanella-Gipfel. Die Fotos, die Roland MM mailte, zeigen, wie das Zelt nahezu unter dem Schnee verschwindet. "Es ist 160 Zentimeter hoch. Das bedeutet, auf dem Massenalla-Gipfel fielen in nur 15 Stunden 140 bis 150 Zentimeter Neuschnee." Andere legendäre Schneejahre Soweit der Bericht aus dem Jahre 2015. Legendär ist auf Mallorca auch das Jahr 1956, als weite Teile der Insel, auch das Flachland, tagelang eingeschneit waren. Das Ereignis ging als "any de sa neu" (das Jahr des Schnees) ins kollektive Bewusstsein der Insel ein. Und spektakulär hatte es auch am 4. Februar 2012 geschneit. (Lesen Sie hier die Chronik.) Damals bedeckte die weiße Pracht sogar die Palmen und den Sand am Stadtstrand von Palma. Und auf dem Golfplatz von Son Vida herrschte regelrechtes Schneetreiben ...