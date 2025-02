Mit dem Beginn des Februars steht auf Mallorca eines der faszinierendsten Naturereignisse auf bevor: die Festa de la Llum, das Lichtfest. Dieses beeindruckende Schauspiel entsteht, wenn die Strahlen der aufgehenden Sonnen das große Rosettenfenster der Kathedrale von Mallorca durchdringen und ein einzigartiges Farbenspiel im Inneren erzeugen. Dann bildet sich für wenige Augenblicke ein bunter Lichtkreis unterhalb des westlichen Rosettenfensters, es formen sich auf diese Weise zwei übereinander stehende Lichtkreise, die von ihrer Form an die Ziffer Acht erinnern. Dieses Phänomen tritt nur zweimal im Jahr auf – am 11. November und an diesem Sonntag, 2. Februar.

Wie die Verantwortlichen der Kathedrale von Palma mitteilen, werden die Türen an diesem Sonntagmorgen um 8 Uhr für Besucher geöffnet, die das Naturschauspiel aus nächster Nähe erleben möchten. Aufgrund seiner spektakulären Lichtreflexionen wird die Kathedrale auch als „Kathedrale des Lichts“ bezeichnet. Zur Feier des Ereignisses wird um 9 Uhr die Capella de la Seu zwei musikalische Stücke aufführen.

Das Lichtfest hat tief verwurzelte kulturelle und religiöse Ursprünge. „Mit dieser Bezeichnung möchte die Kathedrale eine historische Tradition bewahren, deren Ursprünge bis ins antike Griechenland und Rom zurückreichen. Sie wurden im Jahr 496 von Papst Gelasius christianisiert“, heißt es seitens des Bischofsamts. In der christlichen Tradition wird 40 Tage nach Weihnachten das Fest Mariä Lichtmess (La Candelaria) gefeiert, das an das Betreten Jesu in den Tempel von Jerusalem sowie an die Reinigung Marias erinnert. Dieses jüdisch geprägte Ritual war eng mit der Segnung und Weihe von Kerzen verbunden – ein Brauch, der bis heute in vielen Kulturen erhalten geblieben ist.

Wer dieses faszinierende Lichtspiel selbst erleben möchte, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen. Indes, sollten Regenwolken den Himmel bedecken, wird es für die Sonnenstrahlen schwierig sein, ihren Weg in die Kathedrale zu finden. An sonnige Tagen lockt das Spektakel gerne mehrere tausend Zuschauer an.