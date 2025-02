Symbolbild: Hommage an die Vorfahren der Sklaven aus Afrika. In August 2019 war es 400 Jahre her, dass die ersten afrikanischen Sklaven nach Nordamerika gelangten, um auf den Plantagen in den englischen Kolonien arbeiten zu müssen. Aus diesem Grund hat der ghanaische Künstler Kwame Akoto Bamfo in Ghana Betonköpfe aufgestellt, die die Vorfahren der afrikanischen Sklaven darstellen. | REUTERS