Wer am Sonntag, 2. Februar, rund um Palma de Mallorca unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Wegen des Radrennens "Challenge Ciclista Mallorca" werden zahlreiche Straßen gesperrt und Umleitungen eingerichtet. Nicht nur der Straßenverkehr ist betroffen, sondern auch mehrere Buslinien, die auch von Urlaubern genutzt werden.

Seit den frühen Morgenstunden ist die Polizei im Einsatz, um die Straßen entlang der Rennstrecke zu sichern. Erste Einschränkungen haben bereits um 5 Uhr morgens im Bereich der Hafenstraße Paseo Marítimo begonnen. Autofahrer werden über die Avenida Argentina in Richtung Flughafen umgeleitet.

Die Verkehrsführung in Palma de Mallorca ändert sich ab 13.10 Uhr erneut, wenn die Teilnehmer des Radrennens zum Paseo Marítimo zurückkehren. Dann werden einige Straßen rund um den Sa-Feixina-Park bis etwa 14.30 Uhr gesperrt. Auch Autofahrer, die aus Richtung Andratx kommen, werden dann umgeleitet, Laut der Stadtverwaltung soll sich der Verkehr ab 14.30 Uhr schrittweise normalisieren.

Auch wer an diesem Sonntag in Palma de Mallorca einen Parkplatz sucht, muss mit Einschränkungen rechnen. Die Parkhausausfahrten des Parc de la Mar bleiben in beide Richtungen gesperrt. Darüber hinaus werden die Straßensperrungen auch Auswirkungen auf einige Buslinien der EMT haben. Ab 13 Uhr gibt es Änderungen im Fahrplan, insbesondere für die Linien L1, A1, L23, L25, L31 und L35. Einige Haltestellen entfallen, stattdessen gibt es alternative Streckenführungen. Die EMT informiert über Umleitungen online, in der App und an den Haltestellen.