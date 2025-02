In Palma de Mallorca hat sich am Sonntagmorgen auf offener Straße eine Messerstecherei ereignet, bei der ein junger Mann so schwer verletzt worden ist, dass er noch immer um sein Leben kämpft. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich die beiden Männer – der Angreifer und das Opfer –, sie sollen gemeinsam in einer WG in Palma wohnen.

Der Streit soll in der Wohnung im Stadtteil Foners unweit der Meerespromenade begonnen haben. Die Diskussion zwischen den beiden Männern ging auf der Straße weiter. Dort soll sich der Tonfall so verschärft haben, dass einer der beiden Männer auf seinen Mitbewohner einstach. Der Notruf ging um 10.45 Uhr ein. Mehrere Rettungskräfte trafen wenige Minuten später ein, um Erste Hilfe zu leisten. Das Opfer erlitt mehrere Stichwunden und musste intubiert werden. Aufgrund der schweren Verletzungen erfolgte ein sofortiger Transport ins Krankenhaus. Sein Zustand ist weiter kritisch. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Opfer um einen Mann aus Kolumbien, während der mutmaßliche Täter aus Brasilien stammt. Dieser wurde von der Polizei kurz nach der Messerangriff festgenommen. Ermittler der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Spezialeinheiten übernahmen die Untersuchung des Falls, um die genauen Umstände zu klären.