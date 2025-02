Wer öfter mit der Low-Cost-Airline Ryanair von und nach Mallorca fliegt, weiß: Das Thema Handgepäck kann bei der Fluggesellschaft für Probleme sorgen. Erst kürzlich sind mehrere Fälle bekanntgeworden, bei denen Passagiere wegen Übergepäck gar nicht erst mitfliegen durften. Ein Beitrag in den sozialen Netzwerken sorgt jetzt bei diesem Thema erneut für schlechte Stimmung unter Fluggästen. Darin machen sich Verantwortliche von Ryanair über die Sorgen und Nöten von Passagieren lustig.

"Könnt ihr mir sagen, wie ich hier meine ganzen Sachen unterkriegen soll?", fragt ein spanischer User bei X. Dazu hat er das Foto eines kleinen Rucksacks gepostet, der den erlaubten Maßen für das Handgepäck bei Ryanair entspricht. "Ihr könntet die Maße mal ändern, Leute", schlägt der Mann außerdem vor. Die Fluggesellschaft hat den Post – bei X als auch bei Facebook – geteilt und kommentierte ihn spöttisch mit den Worten: "Zusammenlegen und einpacken, du Naturtalent". In dem Beitrag finden sich seitens der Airline auch die ironischen Worte: "Einfache Lösungen für komplexe Probleme".

Viele Ryanair-Fluggäste und Nutzer in Social Media empören sich über diese Reaktion. "Unhöflich" und "Eure Reaktionen in den Netzwerken sind genauso schlecht wie eure Dienste", schreiben Nutzer bei Facebook. Andere kündigen an, nicht mehr mit der Billig-Airline fliegen zu wollen und den schlechten Service der irischen Fluggesellschaft satt zu haben. Aber auch kritische Stimmen finden sich unter den Beiträgen, so kommentiert ein Nutzer: "Wenn ihr spießig seid, bleibt zu Hause. Und wenn ihr mehr Gepäck mitnehmen wollt, zahlt ihr das eben."

Eine Userin bei Facebook schlägt vor, Vakuumbeutel zu nutzen, um mehr Sachen in einem kleinen Rucksack unterbringen zu können. Laut der aktuellen Gepäckrichtlinien bei Ryanair darf man kostenlos nur ein "kleines persönliches Gepäckstück" mit an Bord nehmen. Es muss den Maßen von 40 x 20 x 25 Zentimetern entsprechen und muss eine Handtasche, Laptoptasche oder ein Rucksack sein. Dieses Gepäckstück muss im Flieger außerdem unter den Vordersitz passen. Wer mehr Gepäck mitnehmen will, muss zahlen.

Alleine in der vergangenen Woche hat es am Flughafen von Palma de Mallorca gleich zwei Fälle gegeben, in denen das Verhalten von Ryanair-Mitarbeitern heftig kritisiert worden ist. In einem Fall ist eine Passagierin Flug nach Barcelona ausgeschlossen worden. Das Bodenpersonal des irischen Billigfliegers verwehrte der Frau den Zugang zum Flugzeug mit der Begründung, das Handgepäck sei zu groß.