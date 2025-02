Am Sonntag haben Jugendliche auf Mallorca per Zufall eine Leiche gefunden. Die Tote ist etwa 45 Jahre alt, Residentin und stammt aus Litauen. Das berichtet das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear". Jetzt wird ermittelt, wie die Frau umgekommen ist, eine Obduktion soll Licht ins Dunkel bringen.

Gegen 18.30 Uhr am Sonntag fanden die Jugendlichen das leblose Opfer in einem geparkten Auto in der Wohnsiedlung Nueva Valldemossa in dem gleichnamigen Bergdorf. Die Frau, die in Esporles lebte, war mit einer Decke zugedeckt und mit mehreren Büchern bedeckt.

Sofort alarmierten die Jugendlichen die Rettungskräfte, woraufhin die örtliche Polizei, Einheiten der Guardia Civil sowie mehrere Krankenwagen eintrafen. Sie konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Um Zugang zu der Verstorbenen zu erhalten, mussten die Einsatzkräfte die Fensterscheiben des Fahrzeugs einschlagen. Am Tatort fanden die Ermittler keine Hinweise auf die Todesursache – weder Spuren eines möglichen Suizids noch Hinweise auf einen Unfall konnten festgestellt werden.

Um Licht ins Dunkel zu bringen, ist eine Obduktion des Leichnams angeordnet worden. So soll geklärt werden, wie und wann die Frau ums Leben gekommen ist. Kurioserweise ist der letzte Leichenfund in Valldemossa gar nicht so lange her: Erst vor knapp zwei Monaten wurde in einem Waldstück bei Valldemossa eine bereits mumifizierte Leiche gefunden.