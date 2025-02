Der Radweg, der entlang der Strandpromenade vor dem Parc de la Mar in Palma de Mallorca verläuft, ist größtenteils gerade. Doch es gibt drei Stellen, an denen er in ein 'C' abbiegt, um Hindernisse zu umgehen. Die Anwohner, die die Straße normalerweise benutzen, kennen diese Kurven bereits, nicht aber Almir, der gerade zu Besuch war.

Der 37-jährige Brasilianer, der in Portugal lebt, wollte mit seiner Frau und seiner Tochter einen ruhigen Urlaub in Palma verbringen, erlitt jedoch einen schweren Unfall, als er nachts mit einem Elektrofahrrad fuhr. Er prallte gegen die Struktur eines Emaya-Kollektors und flog mit seinem Fahrrad davon. Er erlitt eine Kopfverletzung sowie mehrere Knochenbrüche und Prellungen und erwägt nun, Klage einzureichen. Der Unfall ereignete sich an Heiligabend. „Es war sehr dunkel, und als ich das Hindernis sah, war es zu spät, um anzuhalten“, sagt er. Der Radweg hat keine eigene Beleuchtung, abgesehen von den Straßenlaternen zur Straße hin. Er gehört der Hafenbehörde, die nach eigenen Angaben reflektierende Schilder aufstellen wird, um weitere Unfälle zu vermeiden. Ähnliche Nachrichten Gute Nachrichten für Radfahrer: Diese Mallorca-Gemeinde baut ihr Wegenetz aus Mehr ähnliche Nachrichten „Ich verlor das Bewusstsein, und ich erinnere mich, dass mich eine Frau fragte, ob ich Spanisch oder Englisch spreche“, erzählt er weiter. Er wurde in das Krankenhaus Son Espases eingeliefert und am nächsten Tag, dem ersten Weihnachtstag, wieder entlassen. Almir beschwert sich über die Behandlung, die er im Krankenhaus erfahren hat. Er behauptet, niemand habe seine Familie informiert; außerdem habe er als Nicht-EU-Bürger keine Krankenversicherungskarte (er wird für die erhaltene Behandlung bezahlen müssen), und er behauptet, er sei mit Paracetamol nach Hause geschickt worden, als er einige Tage später mit Schmerzen ins Krankenhaus kam. „Wegen des Nasenbeinbruchs fällt mir das Atmen schwer. Ich kann wegen der Schmerzen nicht schlafen, und niemand hat mir gesagt, ob ich irgendwelche Nachwirkungen haben werde. Ich habe Gedächtnisprobleme“, protestiert er. Son Espases bestreitet die Anschuldigungen und versichert, dass alle relevanten Tests und Untersuchungen durchgeführt und die Protokolle korrekt angewendet wurden. Almir sagt, er habe seinen Job im Baugewerbe in Portugal verloren, da er nicht rechtzeitig an seinen Arbeitsplatz zurückkehren konnte. Im Moment überlegt er, mit seiner Familie in Palma im Haus eines Verwandten zu wohnen, aber sie haben nicht die finanziellen Mittel dazu.