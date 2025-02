Ein Gericht in Palma de Mallorca hat zwei junge Männer verurteilt, die 100 Meter entfernt vom Präsidium der Nationalpolizei ein Lokal aufgebrochen hatten. Die Strafen belaufen sich jeweils auf sechs Monate auf Bewährung. Beide Angeklagten, 20 und 21 Jahre alt, gestanden den versuchten Raub.

Die Tat geht auf den 15. Januar 2023 zurück: Die beiden Männer hatten in der Straße Simó Ballester die Schlüssel zu dem Lokal La Consentida nahe dessen Tür gefunden. In der gleichen Straße befindet sich das Hauptquartier der Nationalpolizei in der Balearen-Hauptstadt. Die Angeklagten waren in Begleitung eines Minderjährigen gewesen. Mit den Schlüsseln hatten sie die Tür zum Bar-Restaurant geöffnet und anschließend eine Überwachungskamera ausgeschaltet und die Kasse geöffnet. Die Täter entwendeten Bargeld, einen Schminkkoffer und ein Walkie-Talkie.

Zum Zeitpunkt der Tat war einer der Männer noch minderjährig

Nachdem die Alarmanlage den Eigentümer des Lokals benachrichtigt hatte, trafen Beamte der Nationalpolizei ein und nahmen die Angeklagten fest. Bei der Identifizierung stellten sie fest, dass es sich auch bei einem der Täter um einen Minderjährigen handelte. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde einer der Männer vor Gericht gestellt und zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt. Gestern akzeptierte der andere die gleiche Strafe.

