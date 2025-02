Auf Mallorca haben es die Beamten am Dienstagmorgen mit einer Geisterfahrerin zu tun gehabt. Die betrunkene Frau war auf der Flughafen-Autobahn zwischen Palma de Mallorca und Llucmajor unterwegs gewesen und fuhr in die falsche Fahrtrichtung – ganze fünf Kilometer weit. Am Ende wurde sie festgenommen.

Wie die Guardia Civil in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, ereignete sich der Vorfall am in den frühen Morgenstunden des Dienstags. Bei der Verkehrsleitzentrale gingen mehrere Anrufe von Autofahrern ein, die meldeten, dass sie ein Fahrzeug gesehen hatten, das auf der Flughafen-Autobahn Ma-19 in Richtung Llucmajor in die falsche Richtung fuhr. Als die Verkehrspolizei am Ort des Geschehens eintraf, war die Frau gerade verunglückt. Sie hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war im Graben geladet. Dabei war sie gegen einige Baustellenschilder und Poller geprallt. Wie durch ein Wunder kam es zu keinen größeren Unfällen mit anderen beteiligten Autofahrern. Das ist sicherlich dem Zeitpunkt des Vorfalls zu verdanken: Nachts ist die Flughafen-Autobahn nicht so stark befahren wie tagsüber. Beim Atem-Alkoholtest stellten die Beamten fest, dass die Frau betrunken war und Blutalkoholspiegel über dem zulässigen Grenzwert lag. Daraufhin wurde die Frau slawischer Herkunft festgenommen.