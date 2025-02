Ganze drei Jahre lang hat er auf diesen Moment gewartet: Einem deutschen Urlauber ist es gelungen, sich im Hafenbecken von Cala Rajada tummelnde Delfine auf Video festzuhalten. Am Mittwoch zur Mittagszeit erlebte er den magischen Moment an der Playa Son Moll an der Ostküste der Insel.

Thomas Sajdak ist Berliner und mehrmals im Jahr zu Besuch in Cala Rajada, seit 2021 besitzt er in dem beliebten Urlaubsort eine Ferienwohnung. Zuerst hatte er sein Delfin-Video in der Facebook-Gruppe "Cala Rajada Insider" geteilt. Dem Mallorca Magazin erzählte er von dem besonderen Moment, als er die Tiere im Wasser gesehen hatte: "Er war insofern besonders magisch, weil ich seit drei Jahren allen erzähle, dass ich hier einen Delfin beim Joggen gesehen habe." Ihm war es bis dato aber nicht gelungen, im richtigen Moment das Handy zu zücken. "Oh mein Gott!" und "Ich habe alles aufgenommen!" sind die Ausrufe, die man auf dem Delfin-Video hört. Auch andere Augenzeugen sowie die Kinder der Familien kreischen vor Glück, Aufregung und lauter Freude. Die Meeressäuger haben nur wenige Meter Abstand zum Strand und es ist deutlich erkennbar, wie sie gemeinsam im Meer schwimmen, hochspringen und wieder im Wasser landen. Gemeinsam mit der befreundeten Familie Drube gelang es dem Deutschen dann endlich, ein Video von den Delfinen aufzunehmen. "Das Video habe ich vom Material beider Smartphones zusammengeschnitten." Erst einen Tag zuvor habe Thomas Sajdak zu seinen Freunden gesagt: "Wie schön es wäre jetzt noch mal gemeinsam in der Bucht Delfine zu sehen", erzählt er. "Und zack, einen Tag später das Wunder!", kommentiert er fast ungläubig. Auf Mallorca ist es zwar nicht ungewöhnlich, dass sich Delfine auch in der Nähe von Stränden aufhalten und gesichtet werden, allerdings ist es fast jedes Mal aufs Neue ein beeindruckendes Naturschauspiel, das verzückte Beobachter hinterlässt.