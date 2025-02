Pünktlich zum Wochenende trübt sich das Wetter auf Mallorca zeitweise ein. Am Samstag soll es laut dem Wetterdienst Aemet vor allem am Vormittag regnen, auch Blitz und Donner sind möglich. Am Nachmittag liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit noch immer bei 75 Prozent. Der Sonntag wird der Vorhersage zufolge wieder trocken sein, sodass ausgedehnte Spaziergänge bestens möglich sind, zumal kaum Wind weht.

In den vergangenen Tagen dominierte Hochdruckeinfluss. Bei frostigen Nachttemperaturen und nicht allzu hohen Tageswerten zeigte sich der Winter ungeschminkt. Ungeachtet des herannahenden Tiefdruckgebietes bleibt es kalt, Schneefall ist oberhalb von 900 Metern möglich. Ab Montag steigt die Regenwahrscheinlichkeit wieder deutlich an.

Minusgrade an einigen Orten gemessen

Die vergangenen Nächte waren ziemlich kalt, in der Nacht zum Mittwoch wurde in Campos (minus 0,4 Grad) und in Escorca in der Serra de Tramuntana (minus 2,4 Grad) der Gefrierpunkt unterschritten. Woanders lagen die Werte knapp über 0 Grad, etwa in Sineu bei 1 Grad, an der Balearen-Universität bei 1,5 Grad und in Binissalem bei 0,5 Grad.

Der Februar ist nicht selten kühler und unangenehmer als der Januar auf Mallorca, der in der Regel durch ruhige Phasen (die sogenannten "calmas de enero") glänzt. Milder wird es erst ab der ersten Märzhälfte, Badetemperaturen stellen sich aber erst im Mai ein.