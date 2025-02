Aus Gier nach Bier beging er eine Straftat: Die Lokalpolizei von Palma de Mallorca hat einen jungen Mann wegen Diebstahls mehrerer Bierflaschen festgenommen. Die Tat ereignete sich nachts in einem Einkaufszentrum. Ein Bürger hatte den Vorgang beobachtet und den Polizeiruf gewählt.

Der Vorfall geht auf den zurückliegenden frühen Samstagmorgen in der Straße Bisbe Bernat Nadal im Norden von Palma zurück. Der Festgenommene soll über eine Mauer des Einkaufszentrums geklettert sein, aus dem Inneren des Warenhauses Bierflaschen entwendet haben und dann geflohen sein. Der Zeuge informierte die Polizei über das Aussehen des Verdächtigen und dessen Fluchtroute. Die Beamten fanden die Person auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Schnellrestaurants, wo der Mann eines der mutmaßlich gestohlenen Biere trank. Mehrere weitere Flaschen lagen auf dem Boden.

Mindestens 17 Flaschen gestohlen

Bei der Durchsuchung der Habseligkeiten des Mannes fanden die Beamten in seinem Rucksack zehn ungeöffnete Flaschen zusätzlich zu den sechs auf dem Boden gefundenen und einer leeren Flasche, die gerade konsumiert worden war. Der Verdächtige leistete bei seiner Festnahme wegen gewaltsamen Raubüberfalls Widerstand, so dass die Polizei ihn beruhigen musste.

Der Zeuge bestätigte den Beamten vor Ort den Sachverhalt, die die Stelle, an der der junge Mann über die Mauer geklettert sein soll, in Augenschein nahmen. Dort fanden sie zusätzliche Beweise in Form von zerbrochenen Flaschen auf dem Bürgersteig. Der Bürger begleitete die Polizisten und den Festgenommenen zum Polizeipräsidium, wo das Verfahren der Nationalpolizei übergeben wurde.