Nach der spektakulären Besetzungsaktion im Ferienort Cala Bona ist bekannt geworden, dass sogenannte Okupas eine weitere Touristen-Herberge besetzt halten. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitag berichtete, handelt es sich um ein Gebäude einer Anlage namens "Bellevue" in Port d'Alcúdia, das Neptuno II. Dieses befindet sich an dem größeren Teich namens Es Llac Gran hinter dem Strand.

Nach Informationen des Blattes hatten sich dort vor einigen Wochen Einzelpersonen und ganze Familien mit kleinen Kindern niedergelassen. Insgesamt handelt es sich um mehr als 50 Personen. Der gesamte Bellevue-Komplex umfasst mehrere Gebäude mit 1468 Zimmern und Apartments auf 250.000 Quadratmetern. er verfügt über elf Swimmingpools. Einige Räumlichkeiten sind baufällig Die Anlage gehört der Firma BlueBay Hotels, doch betrieben wurde sie während der vergangenen Hochsaison von einem Unternehmen namens World 2Meet. Einige Räumlichkeiten sind baufällig un befürfen dringender Renovierungsarbeiten. Der Komplex war im Jahr 2005 eröffnet worden. Vorausgegangen war im Jahr 1996 eine Bauerlaubnis, die von dem damaligen konservativen Bürgermeister von Alcúdia, Miquel Ramis, erteilt worden war. Im Januar hatten Okupas die Anlage "Sol y Mar" in Cala Bona im Osten der Insel besetzt. Dort richteten sie Zerstörungen an, lebten dort einige Zeit und rückten jedoch nach großem Mediendruck wieder ab. Die rechtliche Situation in Spanien erlaubt es nicht, diese Kiminellen rasch wieder herauszubekommen.