Ein aus noch unbekannten Gründen lichterloh in Flammen stehendes Auto in unmittelbarer Nähe der Tankstelle El Rafal hat am Freitagmorgen in Palma de Mallorca für Aufregung gesorgt. Das Feuer, das gegen 7.30 Uhr ausbrach, wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand, die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Mehrere Zeugen alarmierten den Notruf 112, nachdem sie das brennende Fahrzeug in der Carrer Mare de Déu de Montserrat entdeckt hatten. Die Ortspolizei Palma sperrte die Straße, während die Feuerwehr den Brand bekämpfte. Trotz der Nähe zur Tankstelle konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Ähnliche Nachrichten Kurioser Unfall in Palma: Erst Radiomusik total aufgedreht, dann Überschlag Das Auto brannte vollständig aus, doch dank des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte wurden keine weiteren Fahrzeuge oder Gebäude beschädigt. Die Nationalpolizei und die örtliche Polizei waren ebenfalls im Einsatz und leiteten den Verkehr um. Nach rund einer Stunde wurde die Sperrung der Straße wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen bislang nicht vor.