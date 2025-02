Das plötzliche spurlose Verschwinden zahlreicher Obdachloser aus dem Durchgang zwischen dem Hauptterminal des Flughafens von Mallorca und dem Parkhaus war nur von kurzer Dauer. Reporter der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" stellten fest, dass diese Personen nunmehr im Ankunftsbereih nächtigen.

Sobald der Morgen graut, zerstreuen sich die Obdachlosen und halten sich in unterschiedlichen Bereichen des ausgenommen großen Airports auf. Einige sehen aus wie Passagiere, anderen sieht man an, dass sie Vagabunden sind. Sie schlafen auf Bänken oder trinken öffentlich Bier. Nähern sich Journalisten, reagieren sie in der Regel aggressiv.

Der Flughafen ist 24 Stunden geöffnet und im Winter beheizt. Obdachlose zieht es auch in ein anderes Riesengebäude auf der Insel, nämlich das Son-Espases-Krankenhaus. Auch dort mussten Ordnungskräfte wiederholt einschreiten, um für Ruhe zu sorgen.

Die Wohnungsnot auf Mallorca ist inzwischen so ernst geworden, dass bezahlbarer Wohnraum quasi nicht mehr existiert. Viele Arbeitnehmer müssen deswegen in Campmobilen hausen. Rund um palma sind Zeltansammlungen und Elendswinkel mit Bretterverschlägen entstanden.