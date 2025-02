Die Stadt Palma de Mallorca hat die Renovierung des Brunnens im Park Sa Riera abgeschlossen. Wie das Rathaus am Freitag mitteilte, umfassten die Arbeiten eine umfassende Erneuerung der hydraulischen und elektrischen Infrastruktur. Der großflächige Park mit mehreren öffentlich zugänglichen Sportstätten grenzt im Norden an den Altstadtgürtel (Avenidas) an.

Die Stadtbezirkleiterin für Infrastruktur, Belén Soto, machte sich am Freitag persönlich ein Bild des fertiggestellten Projekts. Die durchgeführten Modernisierungmaßnahmen hätten die Effizienz der Brunnenanlage deutlich verbessert, erklärte sie. Zu den Kernarbeiten gehörten die Erneuerung von Pumpen, Filtersystemen, Wasserkanälen sowie die Modernisierung der Steuerungstechnik. Ein besonderes Augenmerk legte die Stadt nach eigenen Angaben auf eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen. In diesem Zusammenhang sei ein bestehender unterirdischer Raum zu einem Wasserspeicher umgebaut worden. Zudem seien die Wasserableitungskanäle abgedichtet worden, um eine "maximale Wasserrückgewinnung" zu ermöglichen. Das "innovative Steuerungssystem" erlaube nun variable Wasserspiele, sagte Soto während des Besichtigungstermin mit Medienvertretern. Ein zentrales Programmiersystem steuert die verschiedenen Wasserstrahlen, deren Dynamik sich im Tagesverlauf verändert. Das Programm sei komplett erneuert und in einem externen Bereich untergebracht worden, so Soto. Den Upgrade für den Brunnen ließ sich die Stadt nach eigenen Angaben 215.000 Euro kosten. Die Umbauarbeiten zogen sich über fünf Monate und wurden jetzt fristgerecht beendet.