In Mallorcas Inselhauptstadt Palma hat sich in den frühen Morgenstunden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Dreijährige schwer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" gegen 4 Uhr morgens an der Kreuzung von Son Ferriol.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Mädchen zum Unfallzeitpunkt offenbar ohne Kindersicherung im Fahrzeug. Der Vater, der deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, soll die Kontrolle über seinen BMW verloren haben und von der Straße abgekommen sein. Am Unfallfahrzeug, so die Polizei, seien erhebliche Schäden entstanden. Die Kleine erlitt den Behörden zufolge einen Pneumothorax und einen Rippenbruch. Zunächst brachten die Eltern das Kind eigenständig in die Klinik Son Llàtzer. Medizinisches Personal entschied sich jedoch für eine umgehende Verlegung in das Großklinikum Son Espases, wo die Dreijährige stationär aufgenommen wurde. Der Vorfall am Unfallort eskalierte, als der Vater gewaltsam einen anderen Autofahrer attackierte und dessen Fahrzeug entwendete, um seine Tochter schnellstmöglich ins Krankenhaus zu bringen. Die Polizei nahm den Mann, nach dem seit Monaten aus anderen Gründen gefahndet worden war, vorübergehend fest. Auch im Krankenhaus kam es dem Blatt zufolge zu tumultartigen Szenen. Dutzende Familienangehörige sollen dort zeitweise das medizinische Personal bedroht haben. Mehrere Polizeistreifen waren vor Ort, um die Situation zu beruhigen. Die Ermittlungen dauern an.