Mitten im Herzen der Altstadt von Palma de Mallorca, in der Markthalle Mercat de l´Olivar herrscht beinah täglich ein lebhafter, pulsierender Betrieb. Beim MM-Besuch in dem historischen Gebäude an der Plaça de l’Olivar zwischen dem Carrer Sant Miquel und der Plaça d’Espanya ist mit all den Fischständen, kleinen Tapas-Bar, Obst- und Gemüsebuden das bunte, pralle Leben zu spüren – wie an fast keinem anderen Ort der Balearen-Hauptstadt. Der Markt in dem lichtdurchfluteten Gebäude, das aus zwei zusammenlaufenden senkrechten Hallen besteht, zählt durchschnittlich am Tag 3000 Besucher und hat bereits seit 1951 Bestand.

Unter den insgesamt beinah drei Dutzend Ständen fällt vor allem eine neue Bude auf, die qualitativ hochwertige Produkte aus dem Tramuntana-Gebirge anbietet. Catalina Carbonell aus Binissalem steht hier am Verkaufsstand und bietet ihre Ware feil, die sich durch Regionalität und Nachhaltigkeit auszeichnet und mit einem besonderen Tramuntana-Siegel gekennzeichnet ist. „Unser Marktstand wurde am 14. Dezember im Beisein von zahlreichen Balearen-Politikern eingeweiht. Meine Kunden finden hier Wein, Oliven, Marmelade und eine Auswahl an Zitrusfrüchten vor. In den kommenden Tagen bekomme ich eine große Lieferung an Blattgemüse von der Finca Son Moragues aus Valldemossa.” Neben besonders zusammengestellten Körben, die anlässlich des Valentinstages (14. Februar) zwischen 23 und 141 Euro angeboten werden, kann man hier auch Olivenpaste, naturbelassene Avocados, die legendäre spanische Wurst Longaniza in Bio-Qualität, Sobrassada vom schwarzen mallorquinischen Schwein sowie prämierte Öko-Käse-Sorten mit Johannisbrotanteilen kaufen.

Unweit des Tramunta-Standes findet sich die Fleischerei-Bude „Miguel Sastre” vor. Hinter der Theke stehen Carolina Sastre und ihr Sohn Raul Garridó Sastre, die den Betrieb aus Pollença bereits in der der fünften Generation führen. „Meine Großeltern hatten schon einen Stand auf dem früheren Markt an der Plaza Mayor”, so Carolina Sastre. „Wir achten stark auf die Qualität des Fleisches, das ausschließlich von der Insel kommt”, erklärt die Fachfrau. Zu der breiten Produktpalette der Metzgerei gehören auch Sobrassada, aus weißem und schwarzen mallorquinischen Schweinefleisch, oder wahlweise Entrecôte zum Preis von 27,90 Euro je Kilo. „Unsere Kunden sind vorrangig Spanier, doch kaufen immer mehr Urlauber sowie deutsche Residenten bei uns ein. Im Gegensatz zu früher achten die Ausländer extrem auf die Qualität des Fleisches, das bei ihnen beispielsweise bei privaten Grillabenden zum Einsatz kommt.”

Vitamine pur in Form von Obst- und Gemüsesäften gibt es rund 50 Meter weiter direkt am südlichen Eingang der großen Markthalle. Hier hat der Mallorquiner Gabriel Pascual seinen Stand mit einer großen Vielfalt von Obst und Gemüse, aus denen er schmackhafte Getränke presst. Bei Preisen zwischen fünf bis sechs Euro kann man zwischen 34 „Zumos” (Säften) und diversen „Batidos”, also Milchshakes, wählen. Darunter befinden sich beispielsweise Orangensaft mit Ingwer-, Ananas- und Erdbeeraroma, grüner Detox-Saft oder der spanisch-traditionelle Gazpacho auf Tomaten- und Paprika-Basis.

In einer anderen Halle, mit etlichen Bars, wo sich auch Deutsche mit Tellern voller Austern und einem Glas Sekt in der Hand aufhalten, stößt der MM-Reporter auf eine mit Fischköpfen dekorierte Tapas-Bar. Ein Dutzend spanischer und ausländischer Besucher hält sich hier auf und genießt leckere Tapas mit Weißwein oder hellem spanischen Bier. Dieser Gourmet-Stand namens „Mercat Negre” wird von dem Spanier Santi Más aus Santa Maria del Camí und der Argentinierin Mika Torres geführt.

Last but not least befindet sich unweit in derselben Halle der Fischstand von Toni Enseña und Antiona Castell. Auf der Verkaufstheke sieht man hier etwa frischen Oktopus zu 8,90 Euro das Kilo, weiße Sardellen zu 7,90 Euro, feuerrote Mallorca-Gambas zu 38,90 Euro, Kalmaren zu 16,80 Euro und galicische Miesmuscheln zu 4,50 Euro. „Wir führen diesen Stand bereits in der dritten Generation fort”, so Enseña. Des Weiteren erklärt der spanische Standbetreiber, dass er auf Produkte von der Insel setzt. „80 Prozent unserer Fische und Meerestiere, die wir vom Hafen und dem Viertel La Lonja bringen, stammen aus Mallorca. Die restlichen 20 Prozent kommen aus Galicien, Cádiz, Valencia und Barcelona.”