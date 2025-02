Sie sagen, dass sie die letzten sind, die Palmas Tradition des Segelns der Mittelklasse aufrechterhalten, die seit Jahrhunderten auf der Insel verwurzelt ist. Rentner und Familien genießen ein Fenster zum Meer, aber sie sehen dies dadurch gefährdet, dass die Verwaltung ihrer besonders preisgünstigen Liegeplätze von der Hafenbehörde der Balearen (APB) in die Hände des Yachtclubs Portitxol übergehen soll. Der Eigentümerwechsel würde bedeuten, so die mehr als 430 Mitglieder der Plattform Palma Moorings, dass sie das Segeln aufgeben müssten, weil sie es sich nicht mehr leisten könnten.

„Morgens halten wir Rentner uns hier auf“, sagt Llorenç Riutord, einer der Sprecher der Plattform, die sich für den Erhalt der Liegeplatzrechte einsetzt. Die Mitglieder sagen, dass die Insel bereits gentrifiziert wurde, sowohl das Land als auch das Meer. Und sie gehörten zu den wenigen, die sich dagegen wehren, die Mittelschicht, die vom Luxus, der sich an jeder Ecke ausbreite, verschluckt werde.

"Mitgliedschaft in Verein kommt für mich nicht in Frage"

Marcos Castro steht neben seinem Boot, seinem verwöhnten Kind. „Ich bin Metzger und nicht mehr weit von der Rente entfernt. Das ist mein Hobby. Ich stamme aus Santanyí, bin in Cala Figuera aufgewachsen, und ich muss aufs Meer hinausfahren. Eine Mitgliedschaft in einem Verein kommt für ihn nicht in Frage. Es ist schon zu viel Aufwand, sein Boot zu warten."

Tomeu Calafell sieht seine Kinder an Bord der Locanda vorbeiziehen, nach einem erfolglosen Angelausflug. Jordi und Gabi sind 22 und 23 Jahre alt .„Mein ältester Sohn ist bereits Skipper", sagt der Vater. "Sonntags trinken wir einen Wermut mitten in der Bucht und beobachten die Regatten....Es ist, als hätte man ein kleines Haus auf dem Land."

Anstatt Landwirtschaft zu betreiben, fahren die Calafells am Wochenende mit der Familie zu den nächstgelegenen Buchten in der Bucht von Palma, nur fünf Meilen vom Hafen von Portitxol entfernt, „während wir den Flugzeugen beim Landen zusehen und in Es Carnatge schwimmen“.Sie gehen auch auf Tintenfisch-, Rochen- oder Tintenfischfang. „Wenn die Rochenfangsaison beginnt, füllt sich dieser Ort um vier Uhr morgens“, sagt er und verweist auf den Steg des Yachtclubs. „Und wenn wir auf dem Meer sind und mehrere Rochen fangen, verstecken wir sie. Wir tauchen sie im Wasser unter, damit die anderen nicht sehen, wo sie sind."

"Das ist sehr missbräuchlich"

Tomeu Calafell, ein ehemaliger Beamter, gibt zu, dass „ich gespart habe. Ich bin jetzt 70 Jahre alt, aber ich möchte das Llaüt (mallorquinisches Segelboot) meinen Kindern hinterlassen“. Auch Jesús Gómez, ein weiterer Bootsbesitzer, ist unzufrieden mit den neuen Plänen des Yachtclubs von Portitxol, der bereits angekündigt hat, dass sich viel ändern wird. „Das ist sehr missbräuchlich. Sie wollen, dass wir für das Projekt bezahlen, und in 15 Jahren endet die Konzession wieder und sie werfen uns raus. Die Arbeit wird umsonst sein“, beschwert er sich.

Und sie werfen einen Blick auf das Hotel Portitxol nebenan. „Sie wollen dieses Dock. Das ist ein Kinderspiel für ein privates Unternehmen“, sagen die Fans, die mit den Schultern zucken und erkennen, dass "Mallorca zu Monaco werden wird. Wir zahlen Steuern und arbeiten für die Reichen, um es zu genießen." Die neuen Gebäude von Nou Llevant sind am Horizont zu sehen, auch wenn einige Immobilienmakler es bereits Nuevo Portitxol nennen.

Für Llorenç Riutord, der vor ihrer Pensionierung Krankenpfleger war, bedeutet das Meer, „mit Kollegen plaudern und mit der Familie schwimmen. Wir haben ein soziales Netz von Freunden und Nachbarn aufgebaut, das ist gut für die psycho-emotionale Gesundheit“. Die Warteliste für einen besonders preisgünstigen, sogenannten sozialen Liegeplatz ist zwölf Jahre lang, und die älteren Mitglieder des Club Náutico haben Angst vor dem, was noch kommen könnte, sagen sie. Tomeu Vera, Fischer in dritter Generation, klammert sich an sein Boot: „Wenn Ihr mir das Meer wegnimmt, nehmt Ihr mir das Leben“.