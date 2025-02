An einem steilen Küstenabschnitt südlich von Palma de Mallorca bei Puig de Ros ist die Leiche einer Frau entdeckt worden. Laut einer Pressemitteilung des Rettungsdienstes 112 wurde die Tote am Samstag gegen 12 Uhr gefunden.

Die Spanierin war war von ihrem Lebensgefährten als vermisst gemeldet worden. Die Umstände ihres Todes sind noch völlig ungeklärt. Herbeigeeilte Hilfskräfte konnten am Ort, wo die Frau angespült worden war, nichts mehr für diese tun.

Felsen fallen Hunderte Meter hinab

Die Küste in der Gegend um die Wohnsiedlungen Puig de Ros, Sa Torre, Badia Gran und Maioris ist besonders spektakulär. Örtlich fallen steile Felsen Hunderte Meter hinab, an einigen kleinen Buchten gibt es auch schwer erreichbare Badestellen.

Die Siedlungen gehören zu Palmas Nachbargemeinde Llucmajor und sind Schlafstädte vor allem für Beschäftigte, die in Palma arbeiten. Zumeist wohnen die Menschen dort in Einfamilienhäusern, die in den vergangenen jahrzehnten dort errichtet worden waren.