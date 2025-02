Lokalpolizisten von Palma de Mallorca haben im Gewerbepark Son Rossinyol ihren Augen kaum getraut, als sie dort ein auf der Seite liegendes Auto entdeckten. Es handelte sich um einen viertürigen schwarzen Opel.

Warum das Gefährt in diese Seitenlage geriet, ist bislang nicht herausgefunden worden. Spekuliert wird, dass der Fahrer das Wrack nach einem unbemerkten Unfall einfach liegen ließ. Ein Kranwagen entfernte den Pkw inzwischen.

Viele liegengelassene Autos in den Gewerbeparks

Gewerbeparks auf Mallorca werden seit Jahrzehnten von Bewohnern genutzt, um überflüssig gewordene Autos loszuwerden. Es ist Aufgabe der zuständigen Lokalpolizeien, die Wracks zu entfernen und die Besitzer mit Bußgeldern zu belegen. In den Gewerbeparks befinden sich auch nicht wenige Verschrottungsanlagen.

Son Rossinyol liegt außerhalb von Palma an der Straße nach Sóller. Andere bekannte Gewerbeparks sind Can Valero, Son Valentí und Son Castelló. der letztgenannte verfügt sogar über drei U-Bahnstationen. In Gewerbeparks ballen sich Betriebe unterschiedlichster Branchen.