In der Nacht auf den Sonntag sind die Temperaturen auf Mallorca auf breiter Front ganz nach unten gerutscht. An einigen Orten wie Campos und Ses Salines wurden Werte unter dem Gefrierpunkt gemessen, etwa in Campos mit minus 1 Grad und Ses salines mit minus 0,4 Grad. Stellenweise bildete sich Raureif.

Woanders blieb das Quecksilber knapp über dem Gefrierpunkt hängen, etwa am Flughafen von Palma (0,1 Grad) und an der Balearen-Universität, in Petra sowie in Manacor (1 Grad). In Binissalem, am Kloster Lluc, in Sineu, sa Pobla, Santa Maria del Camí, Muro, Artà und in Calvià war es 2 Grad kalt.

Tmín (en ºC) en #Baleares#Mallorca con helada débil en el sur

-1 Campos

-0.4 Campos, Salines

0.1 Aerop.Palma

1 Palma Univ

1 Petra

1 Manacor

2 Binissalem

2 Lluc

2 Sineu

2 Sa Pobla

2 Sta Maria

2 Muro

2 Artà

2 Calvià

3 Alfàbia

3 Llucmajor

3 S.Serverahttps://t.co/RemHT6IHRt pic.twitter.com/UUuKZABkGt — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) February 9, 2025

Bald wird es nachts wieder milder

Am Sonntag stiegen die Werte bei viel sonne immerhin auf 17 Grad. Das soll auch bis Dienstag so bleiben. Danach wird damit gerechnet, dass Wolken dominieren. Niederschlag soll es aber kaum geben. Die kalten Nachttemperaturen steigen spürbar auf 8 bis 9 Grad, am Tag liegt die 20-Grad-Marke örtlich in Reichweite.

Der Februar gilt auf Mallorca als unangenehmster Wintermonat. Stürme sind im Gegensatz zum Januar mit seinen längeren stillen Abschnitten ("calmas de enero") nicht selten, es ist oft unangenehm feucht.